Шойгу доложил Путину о полном взятии Марьинки в ДНР под контроль армии России

Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе проведения специальной военной операции 25 декабря.

«Владимир Владимирович, у нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки Южная сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка — это 5 км к юго-западу от Донецка», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что за последние 9 лет украинские военные сделали в Марьинке мощнейший укрепрайон, соединенный подземными ходами. Там были хорошо защищенные сооружения и огневые точки противника.

Путин поручил Шойгу передать поздравления и слова благодарности всем военнослужащим, принимавшим участие в боях за Марьинку. Президент подчеркнул, что взятие этого населенного пункта позволит отодвинуть боевые действия от Донецка.

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