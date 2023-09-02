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В станице Полтавской продолжают строить детскую поликлинику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-poltavskoj-prodolzhayut-stroit-detskuyu-polikliniku
В станице Полтавской продолжают строить детскую поликлинику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское учреждение в Красноармейском районе возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Предыдущее здание детской поликлиники в Полтавской располагалось в одном здании со взрослой и было рассчитано на 100 посещений в смену. Новая поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену.

«Конечно, это вызывало трудности в разграничении здоровых пациентов и требующих неотложной медицинской помощи, и жителей с инфекционными заболеваниями», — рассказал главврач Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.

Строительство новой детской поликлиники в Полтавской активно продолжается. Сейчас в здании утепляют полы, в цокольном этаже кладут межкомнатные перегородки, а на третьем этаже выполняют опалубку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: поликлинику капитально отремонтируют в станице Архангельской. Ремонт уже начался, строители выполнили демонтажные работы, полностью заменили кровлю.

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