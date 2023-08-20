Поликлинику капитально отремонтируют в станице Архангельской

Ремонт уже начался, строители выполнили демонтажные работы, полностью заменили кровлю.

Также в задании заменили коммуникации, обустроили межэтажные перегородки 1 и 2 этажей. Для последующей отделки оштукатурили стены.

После ремонта медучреждение обеспечат необходимым оборудованием, в том числе для маломобильных пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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