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Поликлинику капитально отремонтируют в станице Архангельской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polikliniku-kapitalno-otremontiruyut-v-stanitse-arhangelskoj
Поликлинику капитально отремонтируют в станице Архангельской
Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонт уже начался, строители выполнили демонтажные работы, полностью заменили кровлю.

Также в задании заменили коммуникации, обустроили межэтажные перегородки 1 и 2 этажей. Для последующей отделки оштукатурили стены.

После ремонта медучреждение обеспечат необходимым оборудованием, в том числе для маломобильных пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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