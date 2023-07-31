Свыше 350 операций по удалению и замене глотки провели за 10 лет в онкодиспансере № 1 в Краснодаре

О юбилейной операции кубанских хирургов на пораженном опухолью органе 31 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замгубернатора рассказала, что еще в 2013 году врач-онколог отделения опухолей головы и шеи Олег Нефедов совместно с коллегами провел уникальную операцию. Так, пациенту удалили пораженную опухолью глотку после лекарственной и лучевой терапии, а через пару месяцев заменили ее фрагментом толстого кишечника из собственных тканей пациента. Вице-губернатор отметила, что за 10 лет работы в онкодиспансере провели свыше 350 подобных хирургических вмешательств.

«Если еще 15 лет назад в таких ситуациях пациенты после лечения жили с изъянами физиологии и серьезными ограничениями здоровья, то сегодня наши специалисты делают реконструкции удаленных костей и тканей, и восстановившие здоровье кубанцы возвращаются к нормальной жизни, работе и привычным делам», — написала Минькова в Telegram.

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