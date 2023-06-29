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В Краснодаре медики с помощью робота-хирурга провели первое в России протезирование печеночной артерии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-mediki-s-pomoshhyu-robota-hirurga-proveli-pervoe-v-rossii-protezirovanie-pechenochnoj-arterii
В Краснодаре медики с помощью робота-хирурга провели первое в России протезирование печеночной артерии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 июня сообщили вице-губернатор Анна Минькова.

По ее словам, у пациента диагностировали редкую, но очень опасную патологию — аневризму печеночной артерии. О наличии аневризмы можно не знать до тех пор, пока не разрывается артерия. Тогда человек теряет критически много крови. Медики вовремя обнаружили патологию и приняли решение оперировать.

«Но медлить было нельзя— диаметр печеночной артерии у пациента уже увеличился в 10 раз. Сам операционный процесс был сложным и трудоемким, длился несколько часов. Благодаря мастерству медиков НИИ-ККБ №1 и роботу Da Vinci Xi удалось минимизировать травматизацию пациента, уже на вторые сутки его перевели в общую палату», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона добавила, что сейчас пациент идет на поправку и скоро сможет вернуться к полноценной жизни.

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