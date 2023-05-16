Первую операцию с использованием голографии провели хирурги в Краснодаре

Об этом 16 мая в своих соцсетях сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«В крае впервые провели операцию с использованием голографической визуализации. Хирурги ККБ №2 удалили две большие кисты в печени у молодой девушки с применением новейших технологий. Голографическая визуализация существенно повысила точность операции и позволила провести ее малотравматичным способом. Голографическая визуализация существенно повысила точность операции и позволила провести ее малотравматичным способом», — написала в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, проблема заключалась в том, что кисты находились внутри печени и контактировали с жизненно важными органами. Благодаря объемному изображению органа врачи увидели расположение новообразований и бережно их удалили.

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