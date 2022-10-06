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В станице под Анапой 7 октября откроют новый офис МФЦ

Общество
06.10.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-pod-anapoj-7-oktyabrya-otkroyut-novyj-ofis-mfts
В станице под Анапой 7 октября откроют новый офис МФЦ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый МФЦ площадью 612 кв. м начнет работать в станице Анапской на улице Тбилисской, 26. Первых посетителей он примет 7 октября с 14:00 до 18:00.

Открытие нового многофункционального центра стало необходимым из-за роста населения и увеличения турпотока.

«Прирост населения и активный турпоток вызвал необходимость открытия дополнительного офиса. Раньше для оформления документов жителям и гостям района приходилось обращаться в единственный центр «Мои Документы» в Анапе. Это неудобно для тех, кто живет не в пределах города», — сказал директор краевого МФЦ Валерий Середа.

Новый офис находится в центральной части станицы, рядом с остановками общественного транспорта. Для посетителей имеется парковка. В МФЦ 20 окон приема и выдачи документов. В зоне информирования есть две точки доступа к порталу Госуслуг. Также в МФЦ сделали детскую площадку.

Получить информацию о режиме работы краевых МФЦ можно на сайте. А также по телефону +7 (800) 30-23-444, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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