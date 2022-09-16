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В Хостинском районе Сочи откроют новый офис МФЦ

Общество
16.09.2022 14:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hostinskom-rajone-sochi-otkroyut-novyj-ofis-mfts
В Хостинском районе Сочи откроют новый офис МФЦ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Многофункциональный центр будет располагаться на улице Ясногорская 16, корпус 7. Учреждение покинуло помещение на улице 20-й Горно-Стрелковой Дивизии.

«Число жителей и гостей города-курорта растет, площади старого офиса было недостаточно для комфортного обслуживания заявителей, поэтому приняли решение о переезде, — отметил директор «МФЦ Краснодарского края» Валерий Середа.

Новый офис оснащен современным оборудованием и оформлен в едином фирменном стиле. Помещение расположено в отдельно стоящем здании недалеко от остановки общественного транспорта. Также на территории есть бесплатная парковка с местами для маломобильной категории граждан.

Площадь офиса увеличилась в три раза. Для детей оборудован детский уголок. Зона информирования обзавелась дополнительной точкой доступа к Госуслугам. Сочинцы смогут самостоятельно авторизоваться в личном кабинете портала и подать электронные заявления.

График работы МФЦ не изменится. С понедельника по среду и с пятницы по субботу учреждение будет работать с 9:00 до 18:00. В четверг с 12:00 — 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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