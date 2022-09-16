В Сочи завершается реконструкция Адлерского водозаборного комплекса

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Финальный этап реконструкции водозаборного комплекса стартовал на правом берегу реки Мзымты. Его провели в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия.

В настоящее время специалисты возводят резервуары чистой воды. Строительство одного из них завершено на 85%. После завершения подрядчики приступят к постройке второго резервуара.

«Реализация этого крупного инфраструктурного проекта значительно повысит надежность и бесперебойность водоснабжения для более чем 220 тыс. жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и Бытхи. Благодаря широкомасштабной модернизации, которая ведется по поручению главы города Алексея Копайгородского, будут обеспечены растущие потребности современного Сочи, появится необходимый резерв питьевой воды для обеспечения водоснабжения сельских территорий Адлерского района», — сообщил заместитель главы Сочи Николай Бескровный.

Уже проведена проверка резервуара, ведутся пуско-наладочные работы, установлены два шкафа управления. Предстоит выполнить теплоизоляцию, вентиляцию, провести повторные гидроиспытания. Затем начнется укатка верхней части резервуара и поверхностная стяжка, основное покрытие уже уложено.

«В 2022 году значительно увеличилось водопотребление — с 100 тыс. м³/сутки до 130 тыс. м³/сутки. И пока эти цифры не опускаются. При вводе в эксплуатацию нового резервуара чистой воды появится возможность создать большие запасы: объем объекта увеличен более чем в три раза», — рассказала мастер водозаборных сооружений МУП «Водоканал» Алена Орешникова.

Ремонт стратегически важного для Адлера водозаборного комплекса проводится в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия. На объекте будут построены новые резервуары чистой питьевой воды и полностью усовершенствована водопроводная насосная станция, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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