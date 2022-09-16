В Сочи завершается реконструкция Адлерского водозаборного комплекса
Финальный этап реконструкции водозаборного комплекса стартовал на правом берегу реки Мзымты. Его провели в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия.
В настоящее время специалисты возводят резервуары чистой воды. Строительство одного из них завершено на 85%. После завершения подрядчики приступят к постройке второго резервуара.
«Реализация этого крупного инфраструктурного проекта значительно повысит надежность и бесперебойность водоснабжения для более чем 220 тыс. жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и Бытхи. Благодаря широкомасштабной модернизации, которая ведется по поручению главы города Алексея Копайгородского, будут обеспечены растущие потребности современного Сочи, появится необходимый резерв питьевой воды для обеспечения водоснабжения сельских территорий Адлерского района», — сообщил заместитель главы Сочи Николай Бескровный.
Уже проведена проверка резервуара, ведутся пуско-наладочные работы, установлены два шкафа управления. Предстоит выполнить теплоизоляцию, вентиляцию, провести повторные гидроиспытания. Затем начнется укатка верхней части резервуара и поверхностная стяжка, основное покрытие уже уложено.
«В 2022 году значительно увеличилось водопотребление — с 100 тыс. м³/сутки до 130 тыс. м³/сутки. И пока эти цифры не опускаются. При вводе в эксплуатацию нового резервуара чистой воды появится возможность создать большие запасы: объем объекта увеличен более чем в три раза», — рассказала мастер водозаборных сооружений МУП «Водоканал» Алена Орешникова.
Ремонт стратегически важного для Адлера водозаборного комплекса проводится в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия. На объекте будут построены новые резервуары чистой питьевой воды и полностью усовершенствована водопроводная насосная станция, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
Читайте также: первые участники программы «Пищевик» получат 55 млн рублей на развитие производства.
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- Ольга Бузова купила в Сочи дом за 35 млн рублей
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками