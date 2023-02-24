В станице Павловской продолжается строительство спорткомплекса
Общество
24.02.2023 10:40
Спортивный комплекс с бассейном сейчас на 24%. Завершить строительство планируют в конце 2023 года.
Сейчас на объекте армируют стены чаши бассейна, прокладывают наружные коммунальные сети, монтируют опалубку под плиту перекрытия и возводят из газоблока наружные стены.
В спорткомплексе будет бассейн с шестью дорожками, тренажерный зал, массажные и медкабинеты. Спорткомплекс строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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