В станице Павловской продолжается строительство спорткомплекса

Спортивный комплекс с бассейном сейчас на 24%. Завершить строительство планируют в конце 2023 года.

Сейчас на объекте армируют стены чаши бассейна, прокладывают наружные коммунальные сети, монтируют опалубку под плиту перекрытия и возводят из газоблока наружные стены.

В спорткомплексе будет бассейн с шестью дорожками, тренажерный зал, массажные и медкабинеты. Спорткомплекс строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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