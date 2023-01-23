Физкультурный комплекс начали строить на улице Фадеева в Краснодаре

Занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводить для учеников спортшколы олимпийского резерва № 3.

В здании ФОКа оборудуют батутный зал. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.

«На сегодняшний день идет обустройство котлована под будущее здание батутного центра на участке площадью 2 тыс. 429 кв. м. Помимо основного батутного зала, в спортивном комплексе оборудуют тренажерный зал и медицинский кабинет», — рассказал директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Кроме того, в краевой столице продолжается строительство спорткомплекса на улице Вавилова. Сейчас он готов на 37%. ФОК включает зал для занятий гандболом, волейболом, баскетболом и мини-футболом. Также там оборудуют зал для борьбы, тренажерный зал, две открытые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Специальный раздел с информацией обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах создан на официальном портале администрации и гордумы краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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