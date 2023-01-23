Физкультурный комплекс начали строить на улице Фадеева в Краснодаре
Занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводить для учеников спортшколы олимпийского резерва № 3.
В здании ФОКа оборудуют батутный зал. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.
«На сегодняшний день идет обустройство котлована под будущее здание батутного центра на участке площадью 2 тыс. 429 кв. м. Помимо основного батутного зала, в спортивном комплексе оборудуют тренажерный зал и медицинский кабинет», — рассказал директор городского департамента строительства Иван Горобец.
Кроме того, в краевой столице продолжается строительство спорткомплекса на улице Вавилова. Сейчас он готов на 37%. ФОК включает зал для занятий гандболом, волейболом, баскетболом и мини-футболом. Также там оборудуют зал для борьбы, тренажерный зал, две открытые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.
Специальный раздел с информацией обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах создан на официальном портале администрации и гордумы краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре начали строить физкультурный комплекс в Комсомольском микрорайоне.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
- Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов
- Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России