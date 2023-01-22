В Краснодаре начали строить физкультурный комплекс в Комсомольском микрорайоне

Об этом рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов. Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории школы № 20 на улице Сормовской.

Сейчас на строительной площадке ведут подготовительные работы: устанавливают камеры видеонаблюдения и ограждение. На следующей неделе начнут создавать котлован.

«Это будет современный объект — предусмотрены спортзал с трибунами, раздевалки с душевыми, гардеробные, медкабинет», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что на территории ФОКа под открытым небом создадут площадки для игровых видов спорта, а также организуют зону для легкой атлетики.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут заниматься ученики школы. Также там будут тренироваться ученики спортшкол.

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