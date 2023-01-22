Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре начали строить физкультурный комплекс в Комсомольском микрорайоне

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-stroit-fizkulturnyj-kompleks-v-komsomolskom-mikrorajone
В Краснодаре начали строить физкультурный комплекс в Комсомольском микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов. Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории школы № 20 на улице Сормовской.

Сейчас на строительной площадке ведут подготовительные работы: устанавливают камеры видеонаблюдения и ограждение. На следующей неделе начнут создавать котлован.

«Это будет современный объект — предусмотрены спортзал с трибунами, раздевалки с душевыми, гардеробные, медкабинет», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что на территории ФОКа под открытым небом создадут площадки для игровых видов спорта, а также организуют зону для легкой атлетики.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут заниматься ученики школы. Также там будут тренироваться ученики спортшкол.

Читайте также: зал борьбы «Чемпион» открыли в Сочи. Спортивный зал для борцов открыли на улице Ленина. В нем будут тренироваться воспитанники спортивной школы № 17 и других спортшкол города-курорта.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Спасатели на вертолете эвакуировали людей, застрявших на аэростате в горах в Сочи
Спасатели на вертолете эвакуировали людей, застрявших на аэростате в горах в Сочи
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
МЧС: все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в Сочи, найдены
МЧС: все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в Сочи, найдены
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях