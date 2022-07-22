В станице Павловской появился двухметровый зеленый огнетушитель
Общество
22.07.2022 14:51
Этот арт-объект теперь украшает сквер, названный в честь 30-летия МЧС России. Его установили сотрудники районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
Они же разрисовали тематическую стену, которая примыкает к пожарной части. В дальнейшем планируется украсить сквер новыми скульптурами похожей тематики. Потушить летнюю жару они не способны, но могут напомнить о правилах безопасности.
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