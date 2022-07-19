Благоустройство сквера «Изумрудный» в Краснодаре перенесли на 2023 год

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее сквер в Молодежном микрорайоне Краснодара планировали привести в порядок в этом году. Но электронный аукцион по выбору подрядчика не состоялся.

В новой экономической ситуации смета не соответствует актуальным расценкам. Документ нуждается в изменении.

«Средства на благоустройство сквера «Изумрудного» Краснодару выделили из краевого бюджета по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. До сентября мы должны вернуть эти деньги, чтобы к концу года Законодательное Собрание края рассмотрело возможность их выделить снова. За это время мы скорректируем смету с учетом актуальных цен. Таким образом, эту зеленую зону планируем привести в порядок в следующем году», — сказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

На создание «Изумрудного» из краевого бюджета направили 201,9 млн руб. Площадь сквера — 44,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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