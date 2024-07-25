В станице Отрадной до конца года отремонтируют поликлинику ЦРБ
Медучреждение обновляют по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».
По словам главного врача Отрадненской ЦРБ Сергея Татарченко, там давно нужен был ремонт.
«Капремонт стал возможен благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В помещениях уже выполнили демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители завершают укладку плитки, приводят в порядок коммуникации. Следующим этапом станет облицовка стен», — добавил он.
Поликлиника обслуживает более 50 тыс. человек, из них 12,6 тыс. — дети. Пока идет ремонт, врачи медучреждения проводят прием пациентов в помещении дневного стационара и первого этажа детской поликлиники.
Завершить капремонт планируют в конце этого года.
За последние 5 лет в Отрадненском районе капитально отремонтировали четыре медучреждения: лечебный корпус в станице Отрадной, поликлиники в станицах Спокойной и Попутной и участковую больницу — в станице Удобной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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