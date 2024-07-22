В Новокубанском районе завершили строительство здания новой амбулатории

Медучреждение возвели в селе Новосельском, оно рассчитано на 21 посещение в смену.

Свои двери для пациентов сельская амбулатория откроет уже 23 июля.

«Амбулатория построена в соответствии со всеми стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи и оснащена необходимым оборудованием. Здесь пациенты смогут пройти осмотры специалистов, диспансеризацию и профосмотры, сдать анализы, сделать ЭКГ, инъекции и прививки. До этого медицинскую помощь можно было получить только в приспособленном здании фельдшерско-акушерского пункта. Для жителей села Новосельское такая амбулатория — отличная возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом», — отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

В 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани установили 10 зданий ФАП, а за счет краевых средств построили 13 офисов врачей общей практики.

«Всего с 2021 года возвели 34 ФАП и 46 ВОП, капитально отремонтировали — 130 медучреждений», — добавила Анна Минькова.

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