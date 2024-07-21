Неделю профилактики заболеваний печени проведут в Краснодарском крае

Мероприятия приурочили к Международному дню борьбы с гепатитом. Они пройдут с 22 по 28 июля. Укрепление общественного здоровья — одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».

«Печень — важнейший орган, который играет огромную роль в поддержании обмена веществ. Основные угрозы для его работы — вирусные гепатиты, ожирение и алкоголь, а основные меры профилактики — рациональное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Андрей Сахаров.

В рамках тематической недели в Краснодаре 23 июля будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья». Также утром 25 июля на улице Зиповской, 5 краснодарцы могут принять участие в мероприятии «Бодрое утро на Кубани».

Жителей Кущевского района 23, 24 и 25 июля примут в мобильном комплексе «Диспансеризация». Кроме того, 25 июля в муниципалитете пройдет акция «Кубань — край долгожителей». В Гулькевичах 26 июля состоится профилактическое мероприятие «Кубань против рака», в Кореновском районе 27 июля — тематический «День здоровья», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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