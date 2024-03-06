В станице Новотитаровской до конца года приведут в порядок сквер

Благоустройство проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере площадью порядка 8 тыс. кв. метров создадут удобные пространства для жителей всех возрастов, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Так, для старшего поколения в местах спокойного досуга и прогулок установят малые архитектурные формы, для физически активных — современную спортплощадку.

«Отдохнуть семьей, провести время с детьми можно будет на оборудованной игровой площадке или в организованных зонах для пикника», — рассказал Шапошник.

Кроме того, в зеленой зоне обновят систему уличного освещения, а также проведут озеленение, сообщает пресс-служб администрации Краснодарского края.

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