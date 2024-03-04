Кондратьев: выбрать объекты для благоустройства на Кубани можно с 15 марта

Жители Краснодарского края смогут выбрать зеленые зоны, которые благоустроят в 2025 году, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Каждый год общественные пространства в городах и станицах края обретают новый облик. Парки, скверы, набережные и придомовые территории становятся комфортными и современными. В этом вопросе опираемся на мнение жителей края, которые сами определяют, какие зеленые зоны необходимо привести в порядок. В 2024 году очередное голосование по выбору территорий в Краснодарском крае начнется 15 марта», — сказал губернатор.

Отдать свой голос можно будет на специальных участках о 17 марта. Сейчас предварительный список состоит из 120 объектов. Пространства, которые наберут большее количество голосов, обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2025 году.

Кроме того, по инициативе президента России Владимира Путина продлен всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Кондратьев отметил, что жители региона активно участвуют в голосовании — в прошлом году вклад в развитие станиц и городов внесли более 675 тыс. человек.

Выбрать удобный для себя пункт голосования можно на сайте. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани уже обновили 1,3 тыс. территорий. В 2024 году благоустроят еще 104 общественных пространства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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