В станице Ленинградской построили новую блочно-модульную котельную
Общество
05.10.2022 11:29
Новая котельная располагается на улице Заводской. Она заменила старую котельную, которая была построена еще в 1975 году.
Котельная будет бесперебойно снабжать горячей водой три многоквартирных дома и детский сад. Постоянного присутствия операторов в котельной не требуется, так как оборудование работает полностью в автоматическом режиме.
Работы шли в рамках концессионного соглашения за счет средств инвестора. Стоимость строительства составила около 15 млн рублей. Всего в этом году на Кубани построят и модернизируют 51 котельную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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