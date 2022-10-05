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В станице Ленинградской построили новую блочно-модульную котельную

Общество
05.10.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-postroili-novuyu-blochno-modulnuyu-kotelnuyu
В станице Ленинградской построили новую блочно-модульную котельную
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая котельная располагается на улице Заводской. Она заменила старую котельную, которая была построена еще в 1975 году.

Котельная будет бесперебойно снабжать горячей водой три многоквартирных дома и детский сад. Постоянного присутствия операторов в котельной не требуется, так как оборудование работает полностью в автоматическом режиме.

Работы шли в рамках концессионного соглашения за счет средств инвестора. Стоимость строительства составила около 15 млн рублей. Всего в этом году на Кубани построят и модернизируют 51 котельную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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