В станице Ленинградской построили новую блочно-модульную котельную

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая котельная располагается на улице Заводской. Она заменила старую котельную, которая была построена еще в 1975 году.

Котельная будет бесперебойно снабжать горячей водой три многоквартирных дома и детский сад. Постоянного присутствия операторов в котельной не требуется, так как оборудование работает полностью в автоматическом режиме.

Работы шли в рамках концессионного соглашения за счет средств инвестора. Стоимость строительства составила около 15 млн рублей. Всего в этом году на Кубани построят и модернизируют 51 котельную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в мэрии Краснодара заявили о полной готовности инженерных сетей к отопительному сезону.