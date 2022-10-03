В мэрии Краснодара заявили о полной готовности инженерных сетей к отопительному сезону

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Речь идет о тепловых, водопроводных, канализационных и газовых сетях, трансформаторных подстанциях и сетях электроснабжения. Промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности мэра Краснодара Максима Слюсарева.

«У нас совсем немного времени осталось до получения паспорта готовности города к отопительному сезону. И несмотря на то, что погода у нас достаточно комфортная, расслабляться нельзя. Необходимо завершить все работы в срок. Там, где существуют проблемы с подачей газа, горячей воды или тепла в связи с задолженностью, надо их решить до первых холодов, — заявил и. о. главы города.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, инженерные сети Краснодара готовы к отопительному сезону на 100%.

Практически на 99% к зиме подготовили котельные и многоквартирные дома Краснодара. Из 7 тыс. 295 многоэтажек полностью готовы к запуску отопления 7 тыс. 285. По региональной программе капремонта в десяти домах завершают замену теплотрасс. Закончить работы планируют до 10 октября. Из 292 котельных готова 291. Последняя будет готова до 15 октября.

«В рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов ресурсоснабжающие организации города сформировали 29 аварийных бригад, подготовлено 89 единиц техники, проверены и готовы к работе все дизельные генераторы», — отметил Владислав Белый.

К началу отопительного сезона параллельно подготовят учреждения культуры, досуга и образования.

Начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая сообщила, что в Краснодаре 32 муниципальных учреждения культуры имеют центральное отопление. Остальные 4 получают тепло от газовых котельных.

По словам директора городского департамента образования Алексея Некрасова, в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования тепло и горячая вода поставляется от 125 котельных, в том числе от 20 собственных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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