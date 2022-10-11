В станице Ленинградской начали строить высокотехнологичный инкубаторий

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В нем будут выращивать 12 млн суточных цыплят в год. Проект появился благодаря инвестиционной поддержке.

По масштабам реализации это единственное подобное предприятие не только в Краснодарском крае, но и в России.

«Это новые рабочие места и вера в то, что бизнес сегодня продолжает развиваться, расти и наращивать объемы, наращивать производство», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

К декабрю 2023 года в Ленинградском районе откроют новый автоматизированный инкубаторий. Благодаря этому увеличится процент вывода суточных цыплят повышенного качества. Также на предприятии появятся 25 новых рабочих мест.

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