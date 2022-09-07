В станице Ленинградской на день 14 улиц останутся без света
Общество
07.09.2022 14:45
Электроэнергию отключат 8 сентября. Это связано с ремонтом на сетях.
С 8:00 до 17:00 без электричества останутся следующие адреса:
— улица Вокзальная, 79-133;
— улица Выгонная, 99-121; 22-58;
— улица Юбилейная, 5-131; 6-138;
— улица Железнодорожная, 2-44;
— улица Раздольная, 1-65; 10-90;
— улица Братская, 51-101; 2-62;
— улица Энергетиков, 7-43; 8-66;
— улица Южная, 5-31;
— улица Крестьянская, 141-151; 170-182;
— улица Ленина, 20-26; 1-27;
— переулок Ленинский, 2-94; 1-99;
— переулок Крестьянский, 1-29; 8-26;
— переулок Базарный, 6-32;
Также без электричества останется переулок Сенной, 1-23, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградского района.
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