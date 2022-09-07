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В станице Ленинградской на день 14 улиц останутся без света

Общество
07.09.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-na-den-14-ulits-ostanutsya-bez-sveta
В станице Ленинградской на день 14 улиц останутся без света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электроэнергию отключат 8 сентября. Это связано с ремонтом на сетях.

С 8:00 до 17:00 без электричества останутся следующие адреса:

— улица Вокзальная, 79-133;

— улица Выгонная, 99-121; 22-58;

— улица Юбилейная, 5-131; 6-138;

— улица Железнодорожная, 2-44;

— улица Раздольная, 1-65; 10-90;

— улица Братская, 51-101; 2-62;

— улица Энергетиков, 7-43; 8-66;

— улица Южная, 5-31;

— улица Крестьянская, 141-151; 170-182;

— улица Ленина, 20-26; 1-27;

— переулок Ленинский, 2-94; 1-99;

— переулок Крестьянский, 1-29; 8-26;

— переулок Базарный, 6-32;

Также без электричества останется переулок Сенной, 1-23, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградского района.

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