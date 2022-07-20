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В станице Ленинградской к 2024 году построят станцию очистки воды

Общество
20.07.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-k-2024-godu-postroyat-stantsiyu-ochistki-vody
Видео канала «Кубань 24»

Питьевую воду здесь добывают из скважин. Местные жители недовольны ее привкусом и запахом сероводорода. Новое сооружение с многоступенчатой системой очистки позволит удалить растворенные газы.

«Вода начнет фильтроваться, самотеком перетекая из одного фильтра в другой. Так будет очищаться от сероводорода. Далее весь этот собранный газ будет поступать в газоконверсор, расщепляться на безопасные частицы и сбрасываться в воздух», — сообщил прораб субподрядной организации  Павел Дунаев.

Новые сооружения смогут обрабатывать 10 тыс. куб. м воды в сутки. Строительство станции и реконструкцию водозабора планируют завершить за три года.

«Общая стоимость проекта — более полумиллиарда рублей. Проект рассчитан на три года, поэтому, я думаю, что это однозначно позитивно скажется на качестве питьевой воды, которую получают жители нашего района», — сказал глава Ленинградского района Юрий Шулико.

Станцию очистки воды строят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Также параллельно в районе занимаются заменой водопроводных труб.

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