В станице Ленинградской к 2024 году построят станцию очистки воды

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Питьевую воду здесь добывают из скважин. Местные жители недовольны ее привкусом и запахом сероводорода. Новое сооружение с многоступенчатой системой очистки позволит удалить растворенные газы.

«Вода начнет фильтроваться, самотеком перетекая из одного фильтра в другой. Так будет очищаться от сероводорода. Далее весь этот собранный газ будет поступать в газоконверсор, расщепляться на безопасные частицы и сбрасываться в воздух», — сообщил прораб субподрядной организации Павел Дунаев.

Новые сооружения смогут обрабатывать 10 тыс. куб. м воды в сутки. Строительство станции и реконструкцию водозабора планируют завершить за три года.

«Общая стоимость проекта — более полумиллиарда рублей. Проект рассчитан на три года, поэтому, я думаю, что это однозначно позитивно скажется на качестве питьевой воды, которую получают жители нашего района», — сказал глава Ленинградского района Юрий Шулико.

Станцию очистки воды строят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Также параллельно в районе занимаются заменой водопроводных труб.

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