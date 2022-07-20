В станице Ленинградской к 2024 году построят станцию очистки воды
Питьевую воду здесь добывают из скважин. Местные жители недовольны ее привкусом и запахом сероводорода. Новое сооружение с многоступенчатой системой очистки позволит удалить растворенные газы.
«Вода начнет фильтроваться, самотеком перетекая из одного фильтра в другой. Так будет очищаться от сероводорода. Далее весь этот собранный газ будет поступать в газоконверсор, расщепляться на безопасные частицы и сбрасываться в воздух», — сообщил прораб субподрядной организации Павел Дунаев.
Новые сооружения смогут обрабатывать 10 тыс. куб. м воды в сутки. Строительство станции и реконструкцию водозабора планируют завершить за три года.
«Общая стоимость проекта — более полумиллиарда рублей. Проект рассчитан на три года, поэтому, я думаю, что это однозначно позитивно скажется на качестве питьевой воды, которую получают жители нашего района», — сказал глава Ленинградского района Юрий Шулико.
Станцию очистки воды строят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Также параллельно в районе занимаются заменой водопроводных труб.
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