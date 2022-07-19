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Кондратьев: в станице Ленинградской впервые за 60 лет создадут новую парковую зону

Общество
19.07.2022 20:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-stanitse-leningradskoj-vpervye-za-60-let-sozdadut-novuyu-parkovuyu-zonu
Кондратьев: в станице Ленинградской впервые за 60 лет создадут новую парковую зону
Фото t.me/kondratyevvi

Сквер в честь 85-летия Краснодарского края в Ленинградском районе создадут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Объект для муниципалитета знаковый. За последние шесть десятилетий — это первая абсолютно новая парковая зона в райцентре. За ее строительство в прошлом году проголосовало большинство местных жителей», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что для создания сквера в честь 85-летия края благоустроят почти 1,25 га территории. В новой зеленой зоне появятся детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Там также создадут комфортную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

Читайте также: в Краснодарском крае в 2023 году благоустроят 49 парков и скверов.

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