Кондратьев: в станице Ленинградской впервые за 60 лет создадут новую парковую зону
Общество
19.07.2022 20:23
Сквер в честь 85-летия Краснодарского края в Ленинградском районе создадут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Объект для муниципалитета знаковый. За последние шесть десятилетий — это первая абсолютно новая парковая зона в райцентре. За ее строительство в прошлом году проголосовало большинство местных жителей», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что для создания сквера в честь 85-летия края благоустроят почти 1,25 га территории. В новой зеленой зоне появятся детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Там также создадут комфортную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.
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