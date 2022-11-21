В станице Ленинградской к 115-летию школы заложили яблоневый сад

Видео канала «Кубань 24»

В ходе торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы, прошло выступление артистов. Затем собравшимся раздали лопаты и саженцы.

К посадке деревьев присоединились педагоги, ученики и их родители. Провести такую акцию предложил 7 «А» класс, вдохновившись произведением Чехова «Вишневый сад». Однако собравшиеся решили закупить яблони, а не вишни. Всего посадили 15 деревьев.

Планируется, что «зеленую» эстафету будут подхватывать новые поколения учеников, пока в саду не окажется 115 яблонь.

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