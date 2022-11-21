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В станице Ленинградской к 115-летию школы заложили яблоневый сад

Общество
21.11.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-k-115-letiyu-shkoly-zalozhili-yablonevyj-sad
Видео канала «Кубань 24»

В ходе торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы, прошло выступление артистов. Затем собравшимся раздали лопаты и саженцы.

К посадке деревьев присоединились педагоги, ученики и их родители. Провести такую акцию предложил 7 «А» класс, вдохновившись произведением Чехова «Вишневый сад». Однако собравшиеся решили закупить яблони, а не вишни. Всего посадили 15 деревьев.

Планируется, что «зеленую» эстафету будут подхватывать новые поколения учеников, пока в саду не окажется 115 яблонь.

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