В станице Ленинградской к 115-летию школы заложили яблоневый сад
Общество
21.11.2022 08:54
В ходе торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы, прошло выступление артистов. Затем собравшимся раздали лопаты и саженцы.
К посадке деревьев присоединились педагоги, ученики и их родители. Провести такую акцию предложил 7 «А» класс, вдохновившись произведением Чехова «Вишневый сад». Однако собравшиеся решили закупить яблони, а не вишни. Всего посадили 15 деревьев.
Планируется, что «зеленую» эстафету будут подхватывать новые поколения учеников, пока в саду не окажется 115 яблонь.
Читайте также: в Ленинградском районе проведут реконструкцию семейного фазанария.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета