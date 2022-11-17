В Ленинградском районе проведут реконструкцию семейного фазанария

Видео канала «Кубань 24»

Уникальный фазанарий сможет принимать больше посетителей после модернизации. Пока это семейный питомник, в котором содержится более 20 видов ярких птиц.

Фазаны наиболее красивы весной, в брачный период, когда их окрас многоцветен. Но любоваться пернатыми можно и сейчас.

«К нам приходят дети со станицы, с садиков и школы. И, естественно, мы с них денег не берем. Также к нам приезжают отдыхающие, которые по соцсетям узнают об этом месте. Они едут на море и заезжают, смотрят», — рассказала хозяйка фазанария Анаит Фитян.

Такой коллекции фазанов, по словам владелицы питомника, нет нигде в России. Стоимость одного яйца редкой птицы может превышать 50 тыс. рублей. Предпринимательница приняла решение расширяться, потому что в ее частном дворе уже не умещается все пернатое семейство.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фонд развития бизнеса Краснодарского края написал для данных предпринимателей бесплатный бизнес-план, благодаря которому они смогут в дальнейшем делать заявки на различные меры государственной поддержки», — сообщила и. о. заместителя главы Ленинградского района Елена Заверза.

Также предпринимательнице бесплатно помогут оформить сайт. После сбора необходимых документов фазанарий сможет участвовать в губернаторском конкурсе на получение гранта до 10 млн рублей, как объект турпоказа.