В станице Ленинградского района по нацпроекту благоустраивают набережную

Речь идет о станице Ленинградской. Там по нацпроекту «Жилье и городская среда» реконструируют набережную вдоль центрального водоема на участке от Коммунальной до имени Ленина, это левый берег вдоль улицы Пролетарской.

«Площадь участка — около 3 га. Подрядчик расчистил территорию, выполнил вертикальную планировку, завез материалы для строительства ограждения вдоль берега», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Также на набережной сделают прогулочные зоны, велодорожки, установят новые лавочки, урны и детские игровые площадки, обновят уличное освещение. После всего этого территорию озеленят. Закончить работы по благоустройству планируют в октябре.

Всего в 2024 году в Краснодарском крае благоустроят 104 общественные территории: парки, скверы, набережные и дворовые территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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