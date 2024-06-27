В Щербиновском районе по нацпроекту благоустраивают парк

В центре Новощербиновского сельского поселения по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжают обновление зеленой зоны площадью около 4 га. К работам там приступили мае, сейчас ведут земляные работы.

«В парке сделают прогулочные дорожки, создадут функциональные зоны для детей разных возрастов: установят игровые комплексы, спортивную площадку с уличными тренажерами, теневой навес — перголу, а также поставят лавочки. Растущие на территории деревья и кустарники будут сохранены», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что на территории также обустроят площадку для отдыха и проведения мероприятий. Появится она там осенью.

За все время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае благоустроили около 1,3 тыс. зеленых зон. В этом году работы ведут на 104 общественных территориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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