В станице Кущевской завершается строительство нового парка по нацпроекту
Общество
31.08.2022 08:32
В парке уже установили освещение, заасфальтировали дорожку для памп-трека. Сейчас продолжается укладка тротуарной плитки.
Здесь обещают обустроить специальную площадку для выгула собак и тренажеры для спортсменов. Благоустройство ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря ему за 2022 год в Краснодарском крае планируют привести в порядок более 200 общественных территорий.
Читайте также: в Кавказском районе по нацпроекту благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
- Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год