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В станице Кущевской завершается строительство нового парка по нацпроекту

Общество
31.08.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-kushhevskoj-zavershaetsya-stroitelstvo-novogo-parka-po-natsproektu
Видео канала «Кубань 24»

В парке уже установили освещение, заасфальтировали дорожку для памп-трека. Сейчас продолжается укладка тротуарной плитки.

Здесь обещают обустроить специальную площадку для выгула собак и тренажеры для спортсменов. Благоустройство ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря ему за 2022 год в Краснодарском крае планируют привести в порядок более 200 общественных территорий.

Читайте также: в Кавказском районе по нацпроекту благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры.

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