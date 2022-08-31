В станице Кущевской завершается строительство нового парка по нацпроекту

Видео канала «Кубань 24»

В парке уже установили освещение, заасфальтировали дорожку для памп-трека. Сейчас продолжается укладка тротуарной плитки.

Здесь обещают обустроить специальную площадку для выгула собак и тренажеры для спортсменов. Благоустройство ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря ему за 2022 год в Краснодарском крае планируют привести в порядок более 200 общественных территорий.

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