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В станице Кущевской приступили к строительству детской поликлиники

Общество
05.10.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-kushhevskoj-pristupili-k-stroitelstvu-detskoj-polikliniki
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас ведутся подготовительные работы на территории нового трехэтажного медучреждения. Оно будет иметь собственные котельную, подстанцию и очистные сооружения.

«Здесь совместное здание детской и взрослой поликлиники, но для приема детей необходим совершенно другой набор помещений, необходим другой набор кабинетов и нужны совершенно другие специалисты. Поэтому в новой поликлинике все будет реализовано. И мы очень надеемся на ее завершение в срок», — сказал главный врач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

Новую детскую поликлинику планируют открыть в конце 2023 года, на ее возведение и оборудование направят более 350 млн рублей. Также сейчас в Кущевской ЦРБ проводят капитальный ремонт отделения реабилитации, хирургии и рентгенологии. Лечиться и работать там станет гораздо комфортнее.

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