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В Ейске приступили к ремонту поликлиники № 2

Общество
26.08.2022 08:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-pristupili-k-remontu-polikliniki-2
Видео канала «Кубань 24»

Медучреждение, обслуживающее более 45 тыс. жителей, построили в 1984 году. И с тех пор его капитально не обновляли.

Сейчас уже освобождены все кабинеты на двух верхних этажах. Строители демонтируют окна, зачищают поверхности — снимают старую штукатурку и напольное покрытие. Здесь будут менять все коммуникации, кровлю, а также утеплят фасад.

«На ремонт взрослой поликлиники № 2 выделили порядка 200 млн рублей по краевой программе «Развитие здравоохранения». Это позволит в комфортных условиях проводить прием граждан, обеспечит их пребывание непосредственно в здании поликлиники», — сообщил заместитель главного врача ЦРБ Ейска Андрей Нагайцев.

Ремонт четырехэтажного здания будут проводить поэтапно до 2024 года. До сдачи объекта медперсоналу и пациентам придется мириться с некоторыми неудобствами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске на капремонт взрослой поликлиники № 2 направят свыше 191 млн рублей.

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