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В Ейске на капремонт взрослой поликлиники № 2 направят свыше 191 млн рублей

Общество
05.08.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-na-kapremont-vzrosloj-polikliniki-2-napravyat-svyshe-191-mln-rublej
В Ейске на капремонт взрослой поликлиники № 2 направят свыше 191 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Капитальный ремонт поликлиники № 2 в Ейске выполнят в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Четырехэтажному зданию поликлиники уже 40 лет. На площади 4,6 тыс. кв. м располагаются поликлиническое отделение и Центр здоровья, где в смену принимают около 600 человек. Капитальный ремонт в здании не проводился с момента постройки. Косметические ремонты выполняли собственными силами ЦРБ.

По словам главврача Ейской ЦРБ Миграна Григоряна, рулонная кровля поликлиники износилась, из-за чего протекают потолки на четвертом этаже. Кроме того, капремонта требуют кабинеты, коридоры и санитарные комнаты.

В медучреждении планируют заменить кровлю, все инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, утеплить фасад, провести внутреннюю отделку стен помещений. Также в планах установка системы видеонаблюдения и работы для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.

В настоящее время в поликлинике принимают решение о поэтапном освобождении части помещений для начала ремонта.

По данным краевого минздрава, всего в 2022 году на Кубани запланировали капремонт шести медучреждений первичного звена, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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