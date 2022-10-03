В станице Кущевской открыли реконструированный по нацпроекту парк

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители сами выбрали зеленую зону для благоустройства во время онлайн-голосования.

Парк на улице Загородней обновили по национальному проекту «Жилье и городская среда». В ходе реконструкции заасфальтировали парковки, тротуары, установили спортплощадки, памп-трек, детские площадки, оборудовали места для выгула животных, установили освещение. Озеленение продолжат до конца октября.

В Краснодарском крае до конца 2022 года приведут в порядок более 200 зон отдыха. Кроме того, кубанцы уже выбрали парки и скверы, которые обновят в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыловском районе в рамках нацпроекта благоустроили сквер.