В станице Каневской завершают строительство станции очистки воды

Строительные работы в Каневском районе ведут по программе «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сейчас готовность станции очистки воды составляет более 85%. На объекте построили станцию очистки и резервуары для чистой воды.

«Жителям уже поступает очищенная вода в нужном объеме. Работы на объекте продолжают. Завершить их планируют к концу 2024 года», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Водозаборные сооружения по нацпроекту в регионе строят в станицах Ленинградской, Крыловской, а также в Темрюке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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