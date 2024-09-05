Краснодарский водоканал откроет корпоративный центр опережающей подготовки

Предприятие начнет обучать слесарей по новым стандартам в рамках национального проекта «Производительность труда».

Один из приоритетов повышения эффективности экономики — привлечение инвестиций, рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев. Для этого внедряются бережливые технологии, благодаря чему решается ряд проблем.

«Добиваемся эффективного расходования ресурсов, ускоряем возобновление подачи воды жителям, а также учим высвобождать дополнительный и скрытый потенциал предприятия на его дальнейшее развитие», — отметил Юртаев.

Вице-мэр Краснодара Дмитрий Васильев отметил, что «Производительность труда» — это комплекс мер поддержки с институтом наставничества, также играет роль постоянное улучшение навыков и обучение специалистов. Он добавил, что квалифицированные сотрудники — залог успешного развития любого предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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