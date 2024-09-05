Фабрика мебели из Армавира в 50 раз увеличила площади благодаря господдержке

Предприятие «АМК-Троя» в Армавире уже 15 лет производит качественную продукцию, которую поставляют по Краснодарскому краю и по всей России.

Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда», его продукция отмечена знаком качества «Сделано на Кубани». Мебельное производство осмотрел министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. Он отметил, что предприятие входит в десятку ведущих мебельных фабрик страны. Его продукция конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках.

«С региональной поддержкой модернизировали оборудование, расширили производственные площади. За 7 лет вам предоставили более 92 млн рублей. Но развитие предприятия во многом зависит от грамотного руководства, распределения ресурсов», — отметил глава ведомства.

Дмитрий Хмелько подчеркнул, что благодаря таким производствам мебельная отрасль Кубани уверенно развивается.

На фабрике работают более 70 человек. Фабрика специализируется на производстве столешниц, фасадов, стеновых панелей, угловых элементов и пластиковой фурнитуры. Благодаря мерам господдержки края предприятие активно развивается. За время работы предприятие увеличило в 50 раз производственные площади. На производство закупили высокотехнологичное оборудование — кромкооблицовочные станки, станки с ЧПУ.

По словам Дмитрия Хмелько, на Кубани в мебельной промышленности работает более 300 предприятий, на них созданы более 5 тыс. рабочих мест. Мебельная промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики региона.

Только за 7месяцев этого года кубанские фабрики реализовали продукцию более чем на 5,4 млрд рублей. Эта цифра на 22% выше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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