Краснодарское предприятие увеличило эффективность труда благодаря нацпроекту

Повысить выработку удалось благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».

Сотрудники компании «93 регион» вместе с экспертами РЦК повысили эффективность разгрузки, складирования, сборки и отгрузки продукции. На складе визуализировали места хранения товара, а также улучшили логистику, закупили дополнительное оборудование для облегчения сборки заказа. Организовали удобные рабочие места и начали внедрять систему адресного хранения. Благодаря всей работу удалось уменьшить время протекания процесса на 23,6%, сократить запасы в потоке на 10,3%, а также на 22,2% повысить выработку.

«Бережливые технологии в очередной раз доказали свою эффективность, поэтому компания продолжит использовать инструменты национального проекта «Производительность труда» – тиражировать полученный опыт на другие процессы», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В планах у рабочей группы предприятия оптимизация сборки продукции розничным клиентам, производства пластиковой бутылки и работы склада стеклянных банок, процесса управления ассортиментом продукции на складе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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