Корпоративный центр опережающей подготовки откроют в Новопокровском районе

На предприятии в рамках национального проекта «Производительность труда» создадут стандарт для должности машиниста автогрейдера.

В этом году в Краснодарском крае откроются восемь корпоративных центров опережающей подготовки. Один из них появится в Новопокровском дорожно-строительном управлении, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Обучающая площадка поможет сократить время адаптации, а также создать эффективную программу ускоренной подготовки новых сотрудников и передачи им лучших практик», — отметил Юртаев.

Министр подчеркнул, что благодаря такому решению улучшатся не только производственные процессы, но и работа всего предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Анапском хлебокомбинате откроется корпоративный центр опережающей подготовки.