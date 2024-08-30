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На Анапском хлебокомбинате откроется корпоративный центр опережающей подготовки

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-anapskom-hlebokombinate-otkroetsya-korporativnyj-tsentr-operezhayushhej-podgotovki
На Анапском хлебокомбинате откроется корпоративный центр опережающей подготовки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Анапский хлебокомбинат — это один из крупнейших на Черноморском побережье завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

По нацпроекту «Производительность труда» на предприятии откроют корпоративный центр, что позволит оптимизировать нагрузку работников, улучшить качество их труда и сократить адаптационный период новых сотрудников.

«Для поддержания конкурентоспособности компаниям необходимо постоянно совершенствовать свои производственные процессы. Большую роль при этом играет и профессионализм рабочего коллектива, который должен уметь отвечать современным вызовам», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» до конца года в Краснодарском крае планируют открыть восемь корпоративных центров опережающей подготовки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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