На Анапском хлебокомбинате откроется корпоративный центр опережающей подготовки

Анапский хлебокомбинат — это один из крупнейших на Черноморском побережье завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

По нацпроекту «Производительность труда» на предприятии откроют корпоративный центр, что позволит оптимизировать нагрузку работников, улучшить качество их труда и сократить адаптационный период новых сотрудников.

«Для поддержания конкурентоспособности компаниям необходимо постоянно совершенствовать свои производственные процессы. Большую роль при этом играет и профессионализм рабочего коллектива, который должен уметь отвечать современным вызовам», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» до конца года в Краснодарском крае планируют открыть восемь корпоративных центров опережающей подготовки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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