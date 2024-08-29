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Бережливые технологии начали внедрять по нацпроекту в санатории Анапы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/berezhlivye-tehnologii-nachali-vnedryat-po-natsproektu-v-sanatorii-anapy
Бережливые технологии начали внедрять по нацпроекту в санатории Анапы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет о семейном санатории «Мотылек» в центре города, где ежегодно оздоравливаются до 4 тыс. человек. Он присоединился к национальному проекту «Производительность труда».

Сотрудников здравницы уже обучили основам бережливого производства. При участии экспертов Регионального центра компетенций в рамках пилотного проекта здесь оптимизируют проведение санитарной обработки палат в отделении медицинской реабилитации.

В итоге это позволит уменьшить время уборки, а также сократить запасы в потоке и повысить выработку сотрудников.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, внедрение бережливых технологий помогает повышать уровень сервиса в гостиницах и отелях региона.

«Системная работа с предприятиями туристической индустрии позволяет сокращать дефицит кадров, совершенствовать различные процессы, продолжать улучшать качество предоставляемых услуг», — отметил министр.

В круглогодичном санатории «Мотылек» доступно 112 номеров. Современная лечебно-диагностическая база здравницы и квалификация сотрудников позволяют лечить многие заболевания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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