Строительная компания на Кубани улучшила процесс работы благодаря нацпроекту

Дорожно-строительная компания Приморско-Ахтарска «АНТ» специализируется на строительстве и ремонте автомобильных дорог. Предприятие совместно с Региональным центром компетенций оптимизировало в рамках национального проекта «Производительность труда» процесс укладки асфальта.

Так, внедрив на производстве бережливые технологи, удалось снизить время протекания процесса на 13%, уменьшить запасы в потоке на 13%, а также увеличить выработку — на 32%. Как отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, инструменты нацпроекта помогают компаниям эффективно использовать внутренние ресурсы.

Так, например, нацпроект помогает определить проблемы, которые влияют на успешное развитие бизнеса, или повышать качество выпускаемой продукции или услуг без серьезных вложений.

«Бережливые технологии становятся серьезным подспорьем для развития предприятий, положительно влияют на рост экономики региона», — сказал Юртаев.

Внедрив бережливые технологии в «АНТ», его сотрудники прошли обучение, выявили на пилотном участке проблемы и создали план по их устранению. Также были изменены схемы — прохождения предрейсового осмотра и организации движения, и внесены коррективы в систему контроля качества асфальта.

Кроме того, на предприятии создали инфоцентр. Там отслеживают показатели производственного процесса, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: Центр подготовки электрогазосварщиков откроют в Краснодарском крае.