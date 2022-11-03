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В станице Каневской ночью вспыхнул пожар из-за возгорания сплит-системы в частном доме

Происшествия
03.11.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-kanevskoj-nochyu-vspyhnul-pozhar-iz-za-vozgoraniya-split-sistemy-v-chastnom-dome
Видео канала «Кубань 24»

Информация о пожаре на улице Черноморской поступила вечером 2 ноября. На место оперативно выехали усиленные пожарные бригады.

На ликвидации ЧП работали два пожарных расчета и скорая помощь. Пострадавших нет.

По словам местных жителей, сплит-система могла вспыхнуть из-за скачка напряжения. Днем в домах не было света, а когда электроснабжение восстановили, внешний блок кондиционера загорелся. Точную причину предстоит установить специалистам.

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