В станице Каневской ночью вспыхнул пожар из-за возгорания сплит-системы в частном доме
Происшествия
03.11.2022 09:56
Информация о пожаре на улице Черноморской поступила вечером 2 ноября. На место оперативно выехали усиленные пожарные бригады.
На ликвидации ЧП работали два пожарных расчета и скорая помощь. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, сплит-система могла вспыхнуть из-за скачка напряжения. Днем в домах не было света, а когда электроснабжение восстановили, внешний блок кондиционера загорелся. Точную причину предстоит установить специалистам.
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