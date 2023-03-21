В станице Голубицкой Темрюкского района полностью отключат электричество 23 марта

Отключение электроэнергии связано с плановыми ремонтными работами.

Подачу электричества прекратят 23 марта с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (86148) 4-18-38, сообщает пресс-служба администрации станицы Голубицкой.

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