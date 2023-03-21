Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В станице Голубицкой Темрюкского района полностью отключат электричество 23 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-golubitskoj-temryukskogo-rajona-polnostyu-otklyuchat-elektrichestvo-23-marta
В станице Голубицкой Темрюкского района полностью отключат электричество 23 марта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключение электроэнергии связано с плановыми ремонтными работами.

Подачу электричества прекратят 23 марта с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (86148) 4-18-38, сообщает пресс-служба администрации станицы Голубицкой.

Читайте также: в Анапе из-за аварии на теплосетях без горячей воды и отопления 13 марта остались более 30 многоквартирных домов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали по сниженной цене за 2,2 млрд рублей
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  4. Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
  5. Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
  6. В Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки
Прямой эфир
Мы в соцсетях