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В Анапе из-за аварии на теплосетях без горячей воды и отопления остались более 30 многоквартирных домов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-iz-za-avarii-na-teplosetyah-bez-goryachej-vody-i-otopleniya-ostalis-bolee-30-mnogokvartirnyh-domov
В Анапе из-за аварии на теплосетях без горячей воды и отопления остались более 30 многоквартирных домов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным АО «Теплоэнерго», 13 марта и до полуночи 14 марта будет прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов на улицах Ленина, Владимирской и Омелькова.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях, горячей воды и отопления не будет в домах № 140, 142, 143, 144, 146, 154, 173, 173а, 175, 177 и 179 на улице Владимирской, а также в многоэтажках № 161б, 181, 185а, 187, 189, 193, 195, 201, 209, 211, 213, 215, 217 и 219 на улице Ленина.

Кроме того, не будет отопления и горячей воды в домах № 20, 21 и 28 на улице Омелькова и № 4, 39 и 47 на Супсехском шоссе, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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