В Краснодаре из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители ЖК «Московский»

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:15.

Из-за утечки на подземном трубопроводе диаметром 325 мм на улице Зиповской, 40 приостановили подачу теплоносителя на улицах Зиповской, Котлярова, Карякина и Артюшкова.

Время проведения работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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