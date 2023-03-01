В Краснодаре из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители ЖК «Московский»
Происшествия
01.03.2023 15:41
Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:15.
Из-за утечки на подземном трубопроводе диаметром 325 мм на улице Зиповской, 40 приостановили подачу теплоносителя на улицах Зиповской, Котлярова, Карякина и Артюшкова.
Время проведения работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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