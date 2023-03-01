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В Краснодаре из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители ЖК «Московский»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-teplomagistrali-bez-otopleniya-ostalis-zhiteli-zhk-moskovskij
В Краснодаре из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители ЖК «Московский»
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:15.

Из-за утечки на подземном трубопроводе диаметром 325 мм на улице Зиповской, 40 приостановили подачу теплоносителя на улицах Зиповской, Котлярова, Карякина и Артюшкова.

Время проведения работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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