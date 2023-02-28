В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 7 улиц в центре города
Происшествия
28.02.2023 09:53
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 28 февраля около 9:40.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ТГ-604» и еще 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Калинина, Буденного, Октябрьской, Рашпилевской, Карасунской, Гимназической и Карла Маркса.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре энергоавария оставила без света 22 улицы в хуторе Ленина.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
- От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер