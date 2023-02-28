В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 7 улиц в центре города

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 28 февраля около 9:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ТГ-604» и еще 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Калинина, Буденного, Октябрьской, Рашпилевской, Карасунской, Гимназической и Карла Маркса.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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