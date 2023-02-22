В Краснодаре энергоавария оставили без света 22 улицы в хуторе Ленина

Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 22 февраля около 19:50.

В настоящее время без электричества находятся жители улиц Вольной, Канонирской, Оружейной, Островной, Раздольной, Огородной, Приморской, Быкова, Шереметьевской, 1,2,3 Сторожевой, Екатеринодарской, Потемкина, Стременной, Казачьей, Бригадной, Уманской, Наримановской, Мичурина, Хуторской, Шоссейной в хуторе Ленина.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключились 15 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Обновление:

Об устранении аварии и возобновлении подачи электроэнергии сообщили в 20:24 в ЕДДС Краснодара.

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