В Краснодаре энергоавария оставили без света 22 улицы в хуторе Ленина
Происшествия
22.02.2023 20:08
Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 22 февраля около 19:50.
В настоящее время без электричества находятся жители улиц Вольной, Канонирской, Оружейной, Островной, Раздольной, Огородной, Приморской, Быкова, Шереметьевской, 1,2,3 Сторожевой, Екатеринодарской, Потемкина, Стременной, Казачьей, Бригадной, Уманской, Наримановской, Мичурина, Хуторской, Шоссейной в хуторе Ленина.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключились 15 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Обновление:
Об устранении аварии и возобновлении подачи электроэнергии сообщили в 20:24 в ЕДДС Краснодара.
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