В Краснодаре в многоэтажке на улице Ставропольской произошла утечка газа

Утечку газа в подъезде дома № 184 на улице Ставропольской выявили 22 февраля.

Газоснабжение во всем доме отключили. В настоящее время газа нет в 196 квартирах.

К ремонтно-восстановительным работам специалисты приступят утром 23 февраля. Завершить ремонт и восстановить газоснабжение квартир планируют в течение дня, сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram.

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