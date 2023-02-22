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В Краснодаре в многоэтажке на улице Ставропольской произошла утечка газа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-mnogoetazhke-na-ulitse-stavropolskoj-proizoshla-utechka-gaza
В Краснодаре в многоэтажке на улице Ставропольской произошла утечка газа
Фото t.me/krasnodargorgaz

Утечку газа в подъезде дома № 184 на улице Ставропольской выявили 22 февраля.

Газоснабжение во всем доме отключили. В настоящее время газа нет в 196 квартирах.

К ремонтно-восстановительным работам специалисты приступят утром 23 февраля. Завершить ремонт и восстановить газоснабжение квартир планируют в течение дня, сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram.

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