В Краснодаре в многоэтажке на улице Ставропольской произошла утечка газа
Происшествия
22.02.2023 19:35
Утечку газа в подъезде дома № 184 на улице Ставропольской выявили 22 февраля.
Газоснабжение во всем доме отключили. В настоящее время газа нет в 196 квартирах.
К ремонтно-восстановительным работам специалисты приступят утром 23 февраля. Завершить ремонт и восстановить газоснабжение квартир планируют в течение дня, сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram.
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