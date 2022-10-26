Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В станице Голубицкой прошло первенство Краснодарского края по баскетболу

Спорт
26.10.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-golubitskoj-proshlo-pervenstvo-krasnodarskogo-kraya-po-basketbolu
Видео канала «Кубань 24»

За медали бились представители 13 районов Кубани. Возраст участников турнира — от 11 лет и старше.

До финального поединка в итоге дошли краснодарские и новороссийские баскетболисты. Сильнее оказался коллектив из краевого центра — 49:34. Игроки из Краснодара показали максимальный результат — шесть побед в шести матчах.

«В первых играх было легко, а в двух последних — сложно. Я стал лучшим игроком и очень рад, что получил эту награду», — сказал победитель первенства Краснодарского края по баскетболу Аршак Петросян.

«Мы подтвердили свой прошлогодний успех. И хотя состав команды немножко поменялся, мы достойно выглядели и в сложной борьбе заняли первое место», — рассказал тренер команды из Краснодара Евгений Шумков.

Бронзовые награды краевого первенства достались команде Темрюкского района. По итогам этих соревнований сформируют сборную Кубани, которая представит регион на первенстве Южного федерального округа. Оно пройдет в середине ноября в Волгограде.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл в гостях казанскому УНИКСу.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях