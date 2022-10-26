В станице Голубицкой прошло первенство Краснодарского края по баскетболу
За медали бились представители 13 районов Кубани. Возраст участников турнира — от 11 лет и старше.
До финального поединка в итоге дошли краснодарские и новороссийские баскетболисты. Сильнее оказался коллектив из краевого центра — 49:34. Игроки из Краснодара показали максимальный результат — шесть побед в шести матчах.
«В первых играх было легко, а в двух последних — сложно. Я стал лучшим игроком и очень рад, что получил эту награду», — сказал победитель первенства Краснодарского края по баскетболу Аршак Петросян.
«Мы подтвердили свой прошлогодний успех. И хотя состав команды немножко поменялся, мы достойно выглядели и в сложной борьбе заняли первое место», — рассказал тренер команды из Краснодара Евгений Шумков.
Бронзовые награды краевого первенства достались команде Темрюкского района. По итогам этих соревнований сформируют сборную Кубани, которая представит регион на первенстве Южного федерального округа. Оно пройдет в середине ноября в Волгограде.
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